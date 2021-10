Wolfsburgs Josuha Guilavogui (l) und Unions Robin Knoche kämpfen um den Ball.

Matthias Koch/dpa

Berlin. Nicht nur kein Sieg, sondern eine Niederlage, die richtig weh tut. Wolfsburg verliert in Berlin und fällt hinter Union zurück. Sechs Spiele kein Dreier und nun auch noch die erste Pleite einer VfL-Mannschaft gegen die Eisernen.

Der 1. FC Union Berlin hat mit seinem ersten Sieg über den VfL Wolfsburg der Mannschaft von Trainer Mark van Bommel den nächsten Rückschlag versetzt. Die zunächst so stark in die Saison gestarteten Niedersachsen verloren am Samstag mit 0:2