Autos stehen im Stau.

Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hamburg. Zum Ende der Ferien in Hamburg sowie Schleswig-Holstein und dem Herbst-Ferienstart in Niedersachsen und Bremen haben Autofahrer rund um Hamburg am Samstag viel Geduld mitbringen müssen.

Vor allem auf den Autobahnen in Richtung Norden gab es lange Staus. So hatte sich am Samstagnachmittag der Verkehr auf der Autobahn 1 zwischen Hittfeld und Norderelbe auf 16 Kilometer angestaut, wie ein Polizeisprecher der Deutschen Presse