Zahlreiche Fluggäste warten im Flughafen Hannover-Langenhagen.

Moritz Frankenberg/dpa

Langenhagen. Mit Beginn der Herbstferien zieht es viele Niedersachsen wieder in die Ferne. Den Verkehr bekommen Reisende auf den Straßen und am Flughafen Langenhagen zu spüren. Dort bildeten sich Schlangen - wohl auch weil einige Passagiere zu früh vor Ort waren.

Der Start der Herbstferien in Niedersachsen und Bremen hat an diesem Wochenende zu einem hohen Reiseaufkommen am Flughafen Hannover und auf den Fernstraßen gesorgt. Am Samstag bildeten sich am Flughafen Langenhagen teils lange Schlangen an