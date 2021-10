Am Flughafen Hannover: Schlangen, aber kein Chaos

Zahlreiche Fluggäste warten im Flughafen Hannover-Langenhagen.

Moritz Frankenberg/dpa

Langenhagen. Die Herbstferien stehen an - ein entsprechend großer Andrang war am Flughafen Hannover erwartet worden. Tatsächlich bildeten sich dort am Samstag zeitweise erneut Schlangen. Unterm Strich lief die Abfertigung laut Bundespolizei aber besser als zuvor.

Zum Herbstferienstart haben sich am Flughafen Hannover am Samstagmorgen erneut teils lange Schlangen gebildet. Ein Sprecher der Bundespolizei sagte aber, die Abfertigung sei „wesentlich entspannter als in den vergangenen Wochen“. Die beauft