Ein Rettungswagen fährt über die Straße.

Boris Roessler/dpa/Symbolbild

Braunschweig. Eine Fahrradfahrerin ist in Braunschweig bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden.

Wie die Feuerwehr mitteilte, wurde die 27-Jährige am Freitagnachmittag von der Tram gerammt. Zum genauen Unfallhergang konnte die Feuerwehr bislang keine Angaben machen. Die Frau wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Rettung