Reisende warten im Flughafen Hannover auf die Sicherheitsabfertigung.

Michael Matthey/dpa

Langenhagen. Endlich wieder verreisen können, dann aber in der Warteschlange festhängen - das möchten Fluggäste zu Beginn der Herbstferien vermeiden. Hat sich der Betrieb in Hannover-Langenhagen stabilisiert?

Kurz vor dem Start der Herbstferien in Niedersachsen und Bremen hofft der Flughafen Hannover auf einen möglichst reibungslosen Ablauf an den Sicherheitskontrollen. Zuletzt war es dort - wie auch am BER in Berlin - häufig zu langen Warteschl