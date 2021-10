Schalkes Mannschaft feiert den Sieg.

Julian Stratenschulte/dpa

Hannover. Hannover 96 hat vor 39.500 Zuschauern eine bittere Heimniederlage gegen den FC Schalke 04 kassiert.

Der Bundesliga-Absteiger traf am Freitagabend erst in der Nachspielzeit durch Marcin Kaminski (90.+5) zum 1:0 (0:0)-Erfolg.Trotz des späten Tores war der Schalker Sieg hochverdient. Dass es so lange 0:0 stand, verdankten die 96er vor allem