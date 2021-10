2G-Regelung in Supermärkten in Niedersachsen möglich

Ein Hinweis zum Einlass nach den 2G-Regeln ist am Eingang einer Bar zu sehen.

Christian Charisius/dpa/Symbolbild

Hannover. Supermärkte in Niedersachsen können - wenn sie möchten - nur geimpften und genesenen Menschen Zutritt zu ihren Läden gewähren.

„Auch in Niedersachsen würde für den Einzelhandel und auch für die Supermärkte die Option bestehen, sich für 2G zu entscheiden“, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums der „Neuen Deister-Zeitung“ am Freitag. In dieser Woche hat