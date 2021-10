Ein Ferkel wird mit einer Handykamera in der Versuchsstation aufgenommen.

Jantje Ziegeler/LWK Niedersachsen/dpa/Archivbild

Bad Zwischenahn. Aufregung im Stall: Erstmals nehmen 120 Jungferkel in der Versuchsstation für Schweinehaltung in Wehnen (Kreis Ammerland) am Verbundprojekt „DigiSchwein“ teil.

Aufregung im Stall: Erstmals nehmen 120 Jungferkel in der Versuchsstation für Schweinehaltung in Wehnen (Kreis Ammerland) am Verbundprojekt „DigiSchwein“ teil. Das Ziel: Mit Hilfe digitaler Technik, mit Kameras und verschiedenen Sensoreinhe