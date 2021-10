Stau auf dem Weg in den Urlaub. Der ADAC rechnet mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Symbolfoto

imago images/Rolf Poss

Hannover. Mit dem Beginn der Herbstferien in Niedersachsen rechnet der ADAC mit viel Verkehr auf Norddeutschlands Straßen. Wo es besonders voll wird und wie Sie Stau vermeiden können.

Der Automobilclub ADAC erwartet zum Start der Herbstferien an diesem Wochenende Staus und Behinderungen auf den Autobahnen in Niedersachsen. Während die Ferien in Niedersachsen und Bremen starten, enden diese in Hamburg und Schleswig-Holste