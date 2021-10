Merkel-Fan Alexis Vaiou steht neben der lebensgroßen Wachsfigur von Bundeskanzlerin A. Merkel.

Sina Schuldt/dpa

Bremen. Noch-Bundeskanzlerin Angela Merkel (67) ist als lebensgroße Wachsfigur in die Bremer CDU-Zentrale eingezogen.

Der Bremerhavener Gastronom und bekennender Merkel-Fan Alexis Vaiou ließ die Figur in Originalgröße und mit blauem Blazer für rund 10.000 Euro in China fertigen. Am Donnerstag übergab er sie der CDU in der Hansestadt. Die Figur steht vor d