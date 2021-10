Der Schriftzug des Automobilclubs ADAC.

Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Laatzen. Der Automobilclub ADAC erwartet zum Start der Herbstferien an diesem Wochenende Staus und Behinderungen auf den Autobahnen in Niedersachsen.

Während die Ferien in Niedersachsen und Bremen starten, enden diese in Hamburg und Schleswig-Holstein. „Entsprechend groß wird der Andrang auf den Fernstraßen“, teilte der ADAC am Donnerstag in Hannover mit. Vor allem die Nord- und Ostseek