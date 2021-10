Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach einer Polizeistreife.

Bovenden. Ein Milchtransporter ist nach einem Unfall am Donnerstagmorgen bei Bovenden (Landkreis Göttingen) umgekippt und ausgelaufen.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der 61-jährige Lastwagenfahrer aus bisher ungeklärter Ursache in einer scharfen Linkskurve von der Straße abgekommen und in einen Graben gefahren. Der Auflieger sei bei dem Unfall so schwer besc