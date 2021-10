Bus mit Schülern und Auto kollidieren in Hameln

Ein leuchtendes LED-Blaulicht der Feuerwehr.

Stephan Jansen/dpa/Symbolbild

Hameln. Ein mit Schülern besetzter Linienbus und ein Auto sind am Donnerstagmorgen in Hameln kollidiert.

Acht der 37 Fahrgäste im Alter zwischen elf und 20 Jahren seien leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Den Angaben nach hatte der 56-jährige Autofahrer aus Hameln auf der in die Stadt