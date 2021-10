Zahlreiche Fische sterben in Bach: Suche nach Ursache

Das Blaulicht an einem Einsatzwagen der Polizei.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Salzhemmendorf. Zahlreiche tote Fische und auffälligen Schaum haben Passanten in einem Bach im Landkreis Hameln-Pyrmont entdeckt.

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass giftige Substanzen anscheinend in das Gewässer in Salzhemmendorf gelangt sind oder dort möglicherweise absichtlich entsorgt wurden. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, wurden innerhalb eine