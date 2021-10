Buxtehude will Heimserie gegen Bensheim-Auerbach ausbauen

Buxtehudes Trainer Dirk Leun steht an der Seitenlinie.

Hendrik Schmidt/dpa/Archivbild

Buxtehude. Der Buxtehuder SV will trotz personeller Engpässe seinen dritten Heimsieg in Serie in der Handball-Bundesliga der Frauen perfekt machen.

Allerdings warnte Trainer Dirk Leun vor der HSG Bensheim-Auerbach, die am Samstag (16.00 Uhr) in der Halle Nord zu Gast ist. „Bensheim ist nach dem Aufstieg 2017 längst eine feste und stabile Größe in der Bundesliga, sie schalten gut um un