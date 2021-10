Julia Willie Hamburg, Niedersachsens Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, spricht im niedersächsischen Landtag.

Demy Becker/dpa/Archivbild

Hannover. Die von der Landesregierung geplante Einsparung bei der Migrationsberatung stößt auf deutliche Kritik bei der Grünen-Landtagsfraktion.

„Es ist doch unfassbar, dass sie bei einem dauerhaften Bedarf an Arbeitsmarktintegration und Beratung gerade bei dieser Daueraufgabe sparen“, sagte die Fraktionsvorsitzende Julia Willie Hamburg am Donnerstag im Landtag in Hannover.Wie aus