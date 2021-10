Eine Passantin geht bei Regen über eine Promenade in Hannover.

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Hannover. Stark bewölkt mit Regen und Sprühregen bei maximal 15 Grad - am Donnerstag wird es in Niedersachsen ungemütlich.

Im Tagesverlauf frischt dann vor allem an der Nordseeküste der Wind auf, wie ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte. Am Abend und in der Nacht gibt es demnach besonders auf den Inseln kräftige stür