Laatzen. Parkplatz statt Straße: Weil Halbleiter fehlen, können Autobauer ihre Neuwagen nicht ausliefern und müssen sie zwischenparken. Ein Hersteller füllt ein Gelände an der Messe im Südosten Hannovers.

Die Dauer-Lieferkrise bei Mikrochips lässt den Daimler-Konzern jetzt auch in Niedersachsen zu ungewöhnlichen Maßnahmen greifen. Am Messegelände in Hannover stehen mittlerweile viele Pick-ups von Mercedes-Benz „auf Halde“. Die Fahrzeuge könn