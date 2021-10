Blick auf den Nationalpark Harz mit teilweise abgestorbenen Fichten.

Swen Pförtner/dpa/Archivbild

Sankt Andreasberg. Die Corona-Pandemie und der Klimawandel sowie ihre Auswirkungen auf den Tourismus im Harz sind die bestimmenden Themen beim Harzer Tourismustag.

Wie der Harzer Tourismusverband (HTV) mitteilte, treffen sich seine Mitglieder heute im Kurhaus St. Andreasberg in Braunlage (Landkreis Goslar) erstmals seit Ausbreitung der Pandemie wieder in Präsenz. In Folge von Corona sei die Nachfrage