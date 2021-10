Wolfsburger Frauen siegen locker in der Champions League

Dominique Janssen (M) jubelt mit Tabea Wassmuth (l) und Lena Lattwein nach ihrem Tor zum 4:0.

Swen Pförtner/dpa

Wolfsburg. Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg haben ihr erstes Heimspiel in der Champions-League-Gruppenphase locker gewonnen.

Die deutschen Pokalsiegerinnen besiegten den Außenseiter Servette FC Chenois aus der Schweiz am Mittwochabend mit 5:0 (3:0).Svenja Huth brachte die Wolfsburgerinnen vor 869 Zuschauern schon in der 18. Minute in Führung. Zwei Tore von Tabea