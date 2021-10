Gefälschter Impfass: Mann will in Leer Zertifikat erschleichen

Ein Impfpass und ein Smartphone mit der CovPass-App liegen auf einem Impfzertifikat.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Leer (Ostfriesland). Um ein digitales Corona-Impfzertifikat zu bekommen, hat ein 43 Jahre alter Mann in einer Apotheke im ostfriesischen Leer einen gefälschten Impfausweis vorgelegt.

Mitarbeiter der Apotheke erkannten jedoch die Fälschung und alarmierten die Polizei, wie die Beamten am Mittwoch mitteilten. Demnach wies das vorgezeigte Dokument, das in einem Impfzentrum in Nordrhein-Westfalen ausgestellt worden sein sol