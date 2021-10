Ein Hinweisschild steht auf dem Flugplatz der Insel Langeoog.

Caroline Seidel/dpa/Archivbild

Essen. Pünktlich vor Beginn der Herbstferien in Niedersachsen darf der Flugplatz der Insel Langeoog wieder öffnen.

Es seien in den vergangenen Wochen ausreichend Flugleiter gefunden und geschult worden, so dass der Betrieb des Flugplatzes nun wieder sichergestellt sei, sagte Inselbürgermeisterin Heike Horn (parteilos) am Mittwoch. Demnach stehen nun fü