Ein medizinischer Mitarbeiter impft eine Frau.

Jörg Carstensen/dpa/Symbolbild

Hannover. Mobile Impfteams sollen nach der Schließung der Impfzentren in Niedersachsen von dieser Woche an landesweit im Einsatz sein.

Dies sei im Verlauf der Woche in allen Gesundheitsamtsbezirken zu erwarten, kündigte Heiger Scholz, Leiter des Corona-Krisenstabs der Landesregierung, am Dienstag in Hannover an. Die landesweit rund 50 Impfzentren wurden vor knapp zwei Woc