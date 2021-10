Wölfe in der Großstadt: Jagdverband warnt vor Konflikten mit Raubtier

Diese Wölfe leben in einem Tierpark. Die Zahl der freilebenden Raubtiere in Deutschland wächst aber stark. Selbst in der Nähe von Großstädten werden mittlerweile Wölfe gesichtet.

Armin Weigel/dpa

Osnabrück. Die Wölfe rücken der Politik immer mehr auf den Pelz: In Hannover sollen sie in einem Stadtpark gesehen worden sein, in Berlin ist die Ansiedlung im Umland bestätigt. Laut Jagdverband werden Begegnungen mit Raubtier bald normal sein, wenn es nicht gezielter bejagt wird.

Der Herbst drückt schwer auf den Hermann-Löns-Park an diesem Nachmittag. Die Bäume scheinen noch nicht ganz gewillt, ihre Blätter fallen zu lassen. Es zeichnet sich aber ab, dass sie auch in diesem Jahr die Auseinandersetzung mit den Jahres