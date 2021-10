Eine Gondel fährt auf den Kanälen im Wörlitzer Park entlang, welcher zur UNESCO-Welterbestätte Dessau-Wörlitzer Gartenreich gehört.

Waltraud Grubitzsch/dpa/Archivbild

Goslar. Von der nachhaltigen Tourismus-Entwicklung bis zum Erhalt von Buchenwäldern als Naturerbe reichen die Themen bei der diesjährigen Jahrestagung der Unesco-Welterbestätten in Deutschland.

Von Dienstagabend bis Donnerstag treffen sich rund 100 Vertreter der 51 deutschen Welterbestätten in Goslar. „Thema in diesem Jahr ist in erster Linie Nachhaltigkeit“, sagte am Dienstag Sprecherin Annette Klemm. Ein wichtiges Thema ist unt