Eine Statue der Justitia hält eine Waagschale.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Braunschweig. Wegen Mordes ist ein 48-Jähriger am Dienstag vom Landgericht Braunschweig zu lebenslanger Haft verurteilt worden - fast zehn Jahre nach der Tat.

Die Kammer habe ihr Urteil aufgrund der Menge an Beweisen gefällt, sagte eine Gerichtssprecherin am Dienstag in Braunschweig. Das Gericht sei zu dem Urteil gekommen, dass der Mann seinen 42-jährigen Bekannten heimtückisch ermordet habe. De