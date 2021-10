Eine Statue der Justitia hält eine Waagschale.

Stefan Puchner/dpa/Symbolbild

Braunschweig. Fast zehn Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines 42-Jährigen in Helmstedt soll am heutigen Dienstag (10.00 Uhr) am Landgericht Braunschweig das Urteil fallen.

Dem 48-jährigen Angeklagten wird ein heimtückischer Mord aus Habgier vorgeworfen. Er soll im Dezember 2011 in Helmstedt einen Bekannten getötet und sich Jahre später verplappert haben.Der Prozess gegen den Deutschen wurde nach so langer Ze