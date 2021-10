Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet.

Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/Symbolbild

Hannover. Die Zahl der neu aufgenommenen Covid-19-Kranken in niedersächsischen Kliniken binnen sieben Tagen hat sich nicht geändert.

Das Land gab den sogenannten Hospitalisierungswert wie bereits am Samstag mit 2,5 an. Am Freitag hatte er bei 2,4 gelegen, am Donnerstag bei 2,3. Die Maßzahl gibt an, wie viele Menschen pro 100 000 Einwohner während der zurückliegenden sie