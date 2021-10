Ein Banner mit der Aufschrift „Keine neuen Autobahnen!“ ist auf einer Landfläche zu sehen.

Mohssen Assanimoghaddam/dpa/Archivbild

Himmelpforten. Protest gegen zwei Autobahnprojekte im Norden: Bei Himmelpforten bilden 200 Gegner der A20 eine Menschenkette. In Lüneburg steigen Demonstranten gegen den Weiterbau der A39 aufs Fahrrad.

Mehrere Hundert Menschen haben am Sonntag an zwei Orten in Niedersachsen gegen die Verlängerung der Autobahnen A20 und A39 demonstriert. In der Nähe von Himmelpforten beteiligten sich nach Angaben der Polizei rund 200 Teilnehmer an einer Me