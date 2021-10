An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug „Polizei“.

David Inderlied/dpa/Illustration

Celle. Mit 4,3 Promille Alkohol im Blut hat ein Autofahrer in Celle einen Unfall verursacht.

Der 56-Jährige war am Samstag beim Wenden auf einer Straße in einen dort aufgestellten Marktstand gefahren, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, und er kam zur eigenen Sicherheit in eine Kli