Autoräuber flieht vor Verfolgern und springt in einen See

Das Wort "Polizei" steht auf der Karosserie eines Einsatzwagens.

Marijan Murat/dpa/Symbolbild

Bad Zwischenahn. Eine ungewöhnliche Verfolgungsjagd durch die Landkreise Ammerland und Cloppenburg hat ein unter Drogen stehender Autoräuber verursacht.

Der 22-Jährige hatte Polizeiangaben zufolge am Samstagnachmittag in Bad Zwischenahn maskiert eine 68-Jährige an deren Auto überfallen. Er habe die Frau zur Seite gestoßen und sei mit dem Wagen davongefahren. Zwei Motorradfahrer, die den Vo