Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, redet bei einer Pressekonferenz.

Kay Nietfeld/dpa/Archivbild

Hannover. Der Wandel zu einer nachhaltigen Energieversorgung bietet aus Sicht von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) Chancen für Niedersachsen.

„Die Erneuerbaren Energien müssen massiv ausgebaut werden“, sagte er in einem Interview der „Nordwest-Zeitung“ (Samstagsausgabe). „Das wird sich zu einem großen Teil in Niedersachsen abspielen und insbesondere unsere maritime Wirtschaft an