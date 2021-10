Das niedersächsische Landesmuseum an der Willy-Brandt-Allee, aufgenommen vom Turm des Neuen Rathauses.

Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild

Hannover. Eine Ausstellung zum 75.

Landesjubiläum, in der mehr als 60 persönliche Gegenstände von Menschen aus Niedersachsen gezeigt werden, ist am Freitag im Landesmuseum in Hannover gestartet. Die Leihgaben stammen alle aus Privatbesitzen. Zusammen mit dem NDR rief das Mu