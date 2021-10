CDU: Mehr als 20 Gesetzesvorhaben in restlicher Legislatur

Dirk Toepffer (CDU), Vorsitzender seiner Fraktion im Niedersächsischen Landtag.

Hannover. Mehr als 20 Gesetzesvorhaben sollen bis zur Landtagswahl im kommenden Herbst nach Angaben der CDU-Fraktion noch abgeschlossen werden.

Besonders wichtig seien der Fraktion etwa das Katastrophenschutzgesetz sowie ein Gesetz zur sogenannten Hochschulautonomie, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende, Dirk Toepffer, am Freitag in Hannover. Am 9. Oktober 2022 wird ein neuer Landta