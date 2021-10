Eine Frau (l) wird in einem Testzentrum mit einem Schnelltest auf das neuartige Coronavirus getestet.

Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Hannover. Ab Montag können sich viele Menschen nicht mehr kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. In den vergangenen Monaten sind viele Schnelltests in Niedersachsen zusammengekommen.

Nach dem Ende der kostenlosen Corona-Schnelltests in wenigen Tagen wird es in Niedersachsen keine Vorgaben geben, wie viele Teststationen es künftig in einer Stadt oder Kommune geben muss. Das teilte das Gesundheitsministerium in Hannover a