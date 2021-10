Heiraten auf Sand: 200. Strandhochzeit auf Juist steht an

Ein Paar heiratet am Strand.

Sina Schuldt/dpa/Symbolbild

Juist. Immer mehr Hochzeitspaare lassen sich am Strand der ostfriesischen Insel Juist trauen.

An diesem Freitag wird auf der Nordseeinsel die 200. Strandhochzeit unter freiem Himmel gefeiert, wie die Gemeinde mitteilte. „Damit bestätigt sich, dass das Heiraten am Strand immer beliebter wird in Deutschland“, teilte Juists Standesbea