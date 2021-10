Vogelfreunde lassen sich in Wilhelmshaven die Zugvögel im Wattenmeer erklären.

picture alliance / dpa

Wilhelmshaven. Wer nun einen Blick über den Deich wirft, kann sie schon begrüßen: Millionen von Zugvögeln werden in diesen Tagen auf ihrem Weg in wärmere Gefilde zur Rast im Wattenmeer erwartet. Für Interessierte des Naturschauspiels gibt es ein breites Veranstaltungsprogramm.

Millionen von Zugvögeln werden in diesen Wochen an der niedersächsischen Wattenmeerküste erwartet, um sich für den Weiterflug in ihre Winterquartiere in Südeuropa und Afrika zu stärken. Tausende Besucher und Interessierte zieht dieses jährl