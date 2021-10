Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen, feiert mit einer Gala den 75. Landesgeburtstag des Bundeslandes Niedersachsen in der Landesvertretung Niedersachsens.

Jörg Carstensen/dpa

Berlin. Das Bundesland Niedersachsen wird ein Dreivierteljahrhundert alt - das ist eine ernste, staatstragende Angelegenheit. Doch in Berlin zeigen die „Spanier des Nordens“, dass sie auch feiern können.

Mit einer fröhlichen Revue hat sich Niedersachsen zu seinem 75. Geburtstag in Berlin präsentiert. Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) begrüßte am Donnerstag die „Fankurve des schönsten der 16 Bundesländer“ in der Landesvertretung im Regier