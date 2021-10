Neue Elektroautos von dem tschechischen Automobil- und Motorenhersteller Skoda.

tř. Václava Klementa 869, 293 01 tř. Václava Klementa 869, 29301 Mladá Boleslav, Tschechien. Die Volkswagen-Tochter Skoda muss die Produktion in ihren tschechischen Werken vom 18. Oktober an bis zum Jahresende deutlich reduzieren oder sogar ganz stoppen.

Grund sei der weltweite Chipmangel, teilte Firmensprecher Tomas Kotera am Donnerstag in Mlada Boleslav mit. Man habe eine große Zahl an Fahrzeugen eingelagert, die auf Chips warteten. „Wir werden uns zuallererst auf die Fertigstellung dies