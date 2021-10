Mit welcher Gefängnisstrafe muss Unternehmer Hendrik Holt rechnen, wenn er wegen des mutmaßlichen Millionenbetruges verurteilt wird? Darum ging es am Donnerstag vor dem Landgericht in Osnabrück.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Wie lange müssen Hendrik Holt und seine Mitstreiter für ihren mutmaßlichen Millionenbetrug im Windkraftsektor hinter Gitter? Es kristallisiert sich heraus: Zumindest ein Familienmitglied kann mit einer Bewährungsstrafe rechnen.

Norbert Carstensen ist kein Freund von Deals. Aber am Donnerstag stellte der Vorsitzende Richter der Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Osnabrück dann doch „ein bisschen was in den Raum“, wie er es formulierte. Was wäre wenn sich die Ang