Ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Wendeburg. Mit Hilfe eines Hubschraubers hat die Polizei auf der Autobahn 2 zwei mutmaßliche Wohnmobildiebe gefasst.

Die Beamten hatten den in Paderborn gestohlenen Camper am Mittwochabend am Autobahnkreuz Hannover-Buchholz entdeckt. Nach einer Verfolgungsfahrt der Autobahnpolizei, die der Helikopter unterstützte, wurde das Wohnmobil an einer Raststätte