Ein Transparent weist in Hannover auf "attraktiven Wohnraum" hin.

Holger Hollemann/dpa/Archivbild

Berlin. Wer sich den Traum von den eigenen vier Wänden erfüllen will, muss in Deutschland immer tiefer in die Tasche greifen. Vor allem in drei niedersächsischen Städten stieg das Preisniveau zuletzt erheblich.

Die Preise für Eigentumswohnungen haben sich im vergangenen Jahr einer Studie zufolge in drei niedersächsischen Städten besonders stark erhöht. In Wolfsburg, Osnabrück und Oldenburg war die durchschnittliche Steigerung im Vergleich zu 2019