Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen hinter einem Absperrband.

Swen Pförtner/dpa

Göttingen. In Göttingen läuft eine aufwendige Evakuierung: Rund 20.000 Menschen müssen nach einem Blindgängerfund die Innenstadt verlassen. Noch ist völlig unklar, wie mit der Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg verfahren werden kann. Ist eine Entschärfung vor Ort möglich?

Der Fund einer 500 Kilogramm schweren Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg hat das öffentliche Leben in der Innenstadt von Göttingen am Donnerstag zum Erliegen gebracht. Rund 20.000 Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden, nachdem der Bli