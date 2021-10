Einsatzfahrzeuge der Polizei stehen hinter einem Absperrband.

Göttingen. In Göttingen läuft eine aufwendige Evakuierung: Rund 20.000 Menschen müssen nach einem Blindgängerfund die Innenstadt verlassen. Noch ist völlig unklar, wie mit der Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg verfahren werden kann. Ist eine Entschärfung vor Ort möglich?

Nach dem Fund eines Blindgängers in der Innenstadt von Göttingen müssen rund 20.000 Menschen in Sicherheit gebracht werden. Rettungskräfte seien dabei, auch zwei kleinere Krankenhäuser, die in dem Sperrgebiet liegen, zu evakuieren, sagte St