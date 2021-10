Die Silhouette eines toten Baumes zeichnet sich vor der Sonne ab.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Berlin. Hitzetage mit einer Höchsttemperatur von mehr als 30 Grad Celsius hat es einer Studie zufolge in Niedersachsen und Bremen zuletzt immer häufiger gegeben.

Die Zahl habe sich in Niedersachsen seit den 1950er Jahren bis heute mehr als verdreifacht, teilte der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Donnerstag in Berlin mit. Demnach gab es im Zeitraum 1951 bis 1960 jährlich