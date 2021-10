Auf einem Polizeifahrzeug warnt eine Leuchtschrift vor einer Unfallstelle.

Rosengarten. Bei einem Unfall auf der Autobahn 261 kurz vor Hamburg bei Tötensen ist ein Mensch tödlich verletzt worden.

Wie ein Sprecher der Autobahnpolizei Winsen/Luhe am Donnerstag berichtete, fuhr ein Sattelschlepper im Landkreis Harburg an einem Stauende in Richtung Hamburg auf einen Personenwagen auf, der am Stauende hinter einem anderen Lastwagen stan