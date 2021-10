Dieses Familienfoto aus einem Lager in Syrien schickte die Osnabrückerin ihrer Mutter. Nun ist die Familie offenbar zurück in Deutschland.

Screenshot Fisser

Osnabrück. In der Nacht sind mutmaßliche Anhängerinnen der Terrororganisation IS aus einem Flüchtlingslager in Syrien ausgeflogen worden. Darunter eine junge Frau aus Osnabrück, die 2014 samt Tochter in das Kriegsgebiet gereist war.

Nun ist sie gemeinsam mit ihrer Tochter und zwei weiteren Kindern, die sie in den vergangenen Jahren mit zwischenzeitlich verstorbenen IS-Kämpfern bekommen haben soll, zurück in Deutschland. Das bestätigte die Generalbundesanwaltschaft unse