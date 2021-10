Ausstellung in Lüneburg für Bilder mit Pralinenpapier

Alwine Pompe, Künstlerin, verarbeitet Pralinenpapier an einem ihrer Bilder.

Philipp Schulze/dpa

Lüneburg. Die Künstlerin Alwine Pompe ist bekannt durch ihre knalligen Bilder aus Pralinenpapier. Nun stellt die gebürtige Hamburgerin in Lüneburg aus.

Von Sonntag an wird es in der St. Nicolai Kirche in Lüneburg bunt zugehen. Die Künstlerin Alwine Pompe stellt ihre extravaganten Bilder aus Pralinenpapier aus. Bis Ende Oktober sind die Werke unter dem Motto „Die Hoffnungszeichen“ - Symbolo