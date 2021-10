Ein Basketball landet im Korb.

Oldenburg. Die EWE Baskets Oldenburg sind mit einem Erfolg in die Basketball-Champions-League gestartete.

Gegen das litauische Top-Team Lietuvos Rytas Vilnius setzte sich der Bundesligist am Mittwochabend zum Start der Gruppe H mit 76:72 (37:38) durch. Am 19. Oktober geht es für die Niedersachsen am 2. Spieltag gegen Besiktas Istanbul aus der